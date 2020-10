Covid, fino a 8 ore di attesa per i tamponi nei drive-in di Milano

"Così è inaccettabile - protesta una madre -: ci sono tre chilometri di coda, come si può tenere un bambino in macchina con la tosse e la febbre per così tante ore?"

Nei drive-in di alcuni ospedali milanesi si registrano fino a 8 ore di attesa per effettuare il tampone anti-Covid (LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN LOMBARDIA - MAPPE). L'impennata di richieste, che vede impegnati anche gli agenti della Polizia municipale per mantenere l'ordine, fa seguito alla riapertura delle scuole.

"Dovevano aspettarselo - protesta una madre -. Così è inaccettabile: ci sono tre chilometri di coda, come si può tenere un bambino in macchina con la tosse e la febbre per così tante ore?". Stessa sorte per chi fissa un appuntamento: "Lo avevo preso per mia figlia al San Paolo - racconta un'altra mamma -. Arrivata lì, mi hanno detto che l'attesa era dalle 6 alle 8 ore e mi hanno consigliato di venire qui al San Carlo, ma la situazione è la stessa".