Incidente a Pavia, auto investe pedone: morto 62enne

Un uomo di 62 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto ieri sera sul Lungoticino a Pavia. L'investimento è avvenuto mentre il 62enne stava attraversando la strada. Il conducente dell'automobile, che inizialmente non si era fermato, è poi tornato sul luogo dell'incidente per prestare soccorso alla persona investita. Sono in corso accertamenti, da parte delle forze dell'ordine, per ricostruire la dinamica dell'investimento.

I soccorsi

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118. Le condizioni dell'uomo investito sono apparse subito gravissime. L'uomo è stato intubato. Le operazioni per cercare di rianimarlo sono poi proseguite al Policlinico San Matteo. Ma nella notte il 62enne è deceduto.