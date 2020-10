Un incendio si è sviluppato in mattinata in un appartamento di sei piani a San Donato Milanese, nel Milanese, in via Antonio Gramsci. Dalle prime notizie sembra che sia stato causato da uno scoppio in un appartamento al secondo piano.

Nessun ferito

Non vi sarebbero persone rimaste ferite. Sul posto un'ambulanza, un'automedica, carabinieri e vigili del fuoco.