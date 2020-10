Incidente stradale, schianto sulla A4: morta una donna

Tragedia sulla A4. Una donna di 67 anni è morta la notte scorsa in uno schianto avvenuto tra Pontoglio (Brescia) e Castelli Calepio (Bergamo). La donna era al volante di una Smart, quando è stata sbalzata fuori dall'abitacolo ed è finita sull'asfalto, morendo poco dopo.

L'incidente

Da una prima ricostruzione dei fatti, l'auto è finita come un proiettile sul guardrail e poi è carambolata, fermandosi in terza corsia. La Smart, prima di schizzare verso il guardrail, sarebbe stata coinvolta in un tamponamento con una Renault Megane, che dai soccorritori è stata poi trovata ferma in corsia d'emergenza.