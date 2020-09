Milano, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia: ristrutturati i chiostri

Fino al 4 ottobre, Rossana Orlandi, per il secondo anno al Museo con RoGUILTLESSPLASTIC, propone due iniziative dedicate alla responsabilità sociale del Design: “We Are Nature”, un’esposizione dedicata all’arte e al design responsabile dove le opere sono create in armonia con la convivenza tra uomo e pianeta e nel rispetto della natura, e “RO Plastic Prize 2020” il Premio Internazionale dedicato ai temi del riuso e del riciclo della plastica ed esposizione dei progetti finalisti. Rossana Orlandi, insieme a designer, artisti, creatori e ricercatori, sarà quindi protagonista di questa esposizione di opere dedicata al tema della Sostenibilità, esponendo all’interno della suggestiva cornice del Chiostro del Museo, un angolo segreto della Milano rinascimentale che conserva l’antica bellezza del monastero cinquecentesco, dominato dal campanile della Chiesa di San Vittore.

Il Museo mette inoltre a disposizione uno staff di professionisti qualificati nell’organizzazione di eventi, in grado di supportare al meglio la gestione dell’intero flusso di lavoro. Scegliere le ambientazioni uniche e scenografiche del Museo per le proprie produzioni, è un modo per sostenere l’Istituzione nella realizzazione della sua missione e dei numerosi progetti perché tutte le risorse generate vengono reinvestite per migliorare la qualità dell’offerta educativa e culturale.

Collocati al livello 1 dell’edificio Monumentale e affacciati su due ampi giardini, i Chiostri, così come tutto il Museo, sono il luogo ideale per rispondere alle nuove modalità di gestione di eventi digitali in streaming o ibridi con un ridotto numero di partecipanti. Novità assoluta è infatti la possibilità di ambientare collegamenti e talk all'interno delle esposizioni più scenografiche o accanto a icone museali uniche come il sottomarino Toti, il transatlantico Biancamano, il razzo Vega, conferendogli ancora più fascino e valore.

Gli interventi di valorizzazione dei due Loggiati dei Chiostri e del chiostrino, che si sono svolti sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, sono stati realizzati in continuità con l'intervento di restauro delle facciate dell'edificio Monumentale eseguito nel 2019 dal Comune di Milano e hanno previsto la rimozione dei pannelli lignei esistenti posti lungo le pareti, il ripristino degli intonaci ammalorati, la ritinteggiatura di pareti, volte e parapetti e la pulitura della pavimentazione e di tutti i materiali lapidei. L'intervento ha inoltre incluso anche l'installazione di colonnine attrezzate che rendono fruibili i Loggiati per l’organizzazione di eventi.

Il direttore generale: “Soddisfatti di aver concluso i lavori in un periodo così incerto”

“In questi mesi, nonostante l’emergenza sanitaria e la chiusura al pubblico, abbiamo continuato a lavorare su diversi fronti, portando a compimento investimenti patrimoniali migliorativi sull’immobile che ospita la sede del Museo (coperture e facciate delle Cavallerizze e del Museo), sulle aree esterne, sulla sicurezza delle infrastrutture, sugli impianti e sui servizi, grazie a progetti maturati nel recente passato e al supporto di partner Pubblici e Privati. La partnership Pubblico-Privato sono infatti un segno distintivo della nostra azione. Siamo particolarmente soddisfatti di aver concluso proprio in un periodo così complesso e incerto i lavori di rinnovamento dei Chiostri e dei Loggiati dell’edificio Monumentale, che stono stati realizzati per restituire tutta la bellezza a questo luogo pieno di memoria e di fascino e contemporaneamente così preziosi per la nostra attività e quella dei nostri ospiti, come le manifestazioni di questi giorni dimostrano. A questo primo intervento, seguirà nei prossimi mesi un suggestivo progetto illuminotecnico che interesserà i giardini di entrambi i Chiostri e la valorizzazione della parte archeologica, finalizzati a rendere sempre più attrattivi gli spazi del Museo per Milano e il suo territorio. Il nostro obiettivo è quello di continuare a progettare il futuro, migliorando la qualità della nostra offerta culturale ed educativa. Ringrazio per il sostegno concreto il Comune di Milano, la Regione Lombardia e il Mibact che ci seguono con attenzione e passione ", spiega il Direttore Generale Fiorenzo Galli.

Orlandi: “È un luogo incredibile”

“Il Museo della Scienza non rappresenta una semplice location per RoGUILTLESSPLASTIC, ne è parte integrante. Dove se non qui, in questo luogo dove tutto parla di progettazione, di ricerca per migliorare la qualità della vita? Per me è un luogo incredibile, ogni volta trovo qualcosa per cui meravigliarmi. Inoltre Fiorenzo Galli è sempre stato per me, sin dagli inizi del progetto, un punto di riferimento. Con lui ho condiviso altri appuntamenti di RoGUILTLESSPLASTIC, anche fuori dal Museo. Essere l'occasione per presentare al pubblico questi meravigliosi Chiostri rinnovati, mi riempie di grande entusiasmo. Per me e anche per Milano che, dopo tutto ciò che ci ha dato, mai come oggi ha bisogno della partecipazione e dell'amore di noi tutti”, commenta la Gallerista Rossana Orlandi.

Tajani: “Uno degli angoli più suggestivi”

“Grazie a questa accurata operazione di riqualificazione, avvenuta anche grazie al sostegno dell’Amministrazione comunale, Milano ritrova uno degli angoli più suggestivi della sua storia medioevale. I chiostri del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia”, commenta l’assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive, Commercio, Moda e Design, Cristina Tajani, “tornano protagonisti dell’offerta artistica e architettonica della città offrendo ai visitatori, in occasione della prossima Miano Design Week, We Are Nature l’esposizione dedicata all’arte e al design responsabile in cui le opere in mostra sono create in armonia con la convivenza tra uomo e pianeta e nel rispetto della natura, dimostrando così come storia, cultura e innovazione sino elementi inscindibili dell’identità della città”.

Del Corno: “Testimonianza preziosa della Milano rinascimentale”

“Il Museo della Scienza è di per sé un museo, a prescindere dal prestigio della sua collezione museale e dalle importanti iniziative che vengono realizzate per valorizzarla”, dichiara l’Assessore Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno. “L'edificio che lo ospita rappresenta infatti una testimonianza preziosa della Milano rinascimentale, che ha accompagnato la storia di oltre cinque secoli della nostra città, ed è stato custodito con cura e attenzione. Oggi si rendeva necessario investire ancora nella manutenzione dei suoi spazi, ampliando ulteriormente le funzioni del Museo e valorizzando la sua missione di luogo di cultura vissuto e partecipato. Per questo sono felice di inaugurare i due Chiostri che da oggi, grazie a un investimento pubblico, potranno ampliare la loro funzione storica con una fruizione anche privata che ne renda sempre più sostenibile la gestione”.

Bruno Galli: “Restituito alla comunità un luogo di rara e assoluta bellezza”

“Con questo restauro il Museo della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci restituisce alla comunità milanese e lombarda un luogo di rara e assoluta bellezza. Il ritorno dei due chiostri olivetani al loro antico splendore è senz’altro un’ottima iniziativa e una bellissima notizia. Un intervento sostenuto convintamente da Regione Lombardia, in particolare dall’Assessorato che mi onoro di guidare, che prova come la progettualità del museo non sia mai venuta a mancare nemmeno durante il lockdown. A dimostrazione di quanta caparbietà e lungimiranza siano nel Dna della direzione di questa istituzione museale, la più importante a livello nazionale dedicata interamente alle scienze e alle tecnologie. I chiostri cinquecenteschi tornano quindi pienamente a far parte del patrimonio storico milanese e lombardo. E non è una contraddizione che questo luogo di scienza abbia in realtà un cuore così spirituale e artistico. In fondo, è la grande lezione di Leonardo da Vinci, al quale è intitolato il museo, arti e scienze, lungi dall’essere separate, sono in continua osmosi e reciproco scambio. Il fatto che i chiostri riaprano al pubblico all’insegna del design conferma questa lezione. Perché niente come il design abita i confini tra arte e scienza, esprime la creatività e la genialità, tutte leonardesche, del genius loci milanese e lombardo. Non solo, ma incrementa l’attrattività del Museo della scienza e della tecnologia: è questa la direzione verso la quale orientare le politiche pubbliche con il deliberato obiettivo di favorirne il rilancio nell’atmosfera post Covid19”, afferma l’Assessore Autonomia e Cultura della Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli.