Una donna è morta dopo essere stata investita da un'auto, questa mattina a Gallarate, in provincia di Varese. A quanto emerso fino ad ora sembra che l'automobilista abbia effettuato una manovra in retromarcia, travolgendo in pieno la donna. Sul sinistro indaga la polizia locale. Sul posto vigili del fuoco e 118.