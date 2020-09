Coronavirus, in Lombardia 277 positivi e calano i ricoveri

Sono 277 i nuovi casi positivi a Covid-19 in Lombardia, di cui 55 'debolmente positivi' e 8 emersi a seguito di test sierologico, su un numero di 20.431 tamponi effettuati, che corrisponde all'1,3% dei test eseguiti, questi i dati diffusi da Regione Lombardia. In diminuzione i ricoveri sia in terapia intensiva 30 (uno in meno rispetto a ieri) sia in altri reparti, dove sono 300 (tre in meno rispetto a ieri). Due i decessi di persone positive registrati che portano il totale in Lombardia a 16.937. Sono invece 152 in più i guariti/dimessi per un totale complessivo di 79.624, di cui 1.508 dimessi e 78.116 guariti. Il dato più alto tra le province è quello di Milano: 192, di cui 104 a Milano città. (DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN LOMBARDIA)