Incidente nel Lodigiano: auto si ribalta, muore 22enne

Un 22enne di Graffignana (in provincia di Lodi) è deceduto in un incidente stradale che si è verificato lungo la provinciale che collega Sant'Angelo Lodigiano a San Colombano al Lambro, nel Milanese. La vettura che stava guidando si è ribaltata, all'altezza di Graffignana, dopo una curva. Quando sono arrivati i soccorsi, per il giovane conducente non c'è stato più nulla da fare. Sul posto, poco dopo l'impatto, sono giunti anche i carabinieri di Lodi e i vigili del fuoco. Gli inquirenti stanno cercando di appurare se a causare l'uscita di strada possa essere stato un altro automobilista.