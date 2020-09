Elezioni comunali, iniziato lo spoglio a Mantova. DIRETTA

Gli abitanti del capoluogo della provincia lombarda chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco e il nuovo Consiglio comunale. La scelta è tra sette candidati. Lo scrutinio è iniziato alle 9

E' inziato alle 9 a Mantova (LA MAPPA ELETTORALE), capoluogo dell’omonima provincia lombarda, lo spoglio delle schede per le elezioni comunali che decideranno il nome del nuovo sindaco e la composizione del nuovo Consiglio comunale. I candidati sono sette, tra cui il primo cittadino uscente, Mattia Palazzi, eletto nel 2015. Mantova è una delle città in cui, il 20 e il 21 settembre, oltre alle elezioni amministrative, si è tenuto anche il voto per il referendum sul taglio dei parlamentari (LO SPECIALE ELEZIONI - LE COMUNALI).

I primi exit poll

Secondo i dati Opinio Italia per Rai, il candidato del centrosinistra Mattia Palazzi sarebbe in vantaggio su Stefano Rossi, centrodestra, con una forbice del 62-66% contro il 25-29%. Segue la candidata M5S Gloria Costani, con il 4-6%. L'affluenza è al 61,38%.

Chi sono i candidati

Il sindaco uscente Mattia Palazzi si ripresenta alle elezioni sostenuto da Italia Viva, #Palazzi2020, Mantua, Si Sinistra italiana - Federazione dei Verdi, e dal Partito democratico. Stefano Rossi è il candidato sindaco della coalizione di centrodestra, sostenuto da Forza Italia, Lega Salvini Lombardia, Mantova ideale Rossi sindaco e Fratelli d’Italia. Gloria Costani invece è il nome indicato dal Movimento 5 stelle insieme alla lista Salute ambiente futuro. Cesare Battistelli è il candidato scelto da Rifondazione comunista, mentre Giuliano Longfils è sostenuto da Mantova nel cuore. Michele Annaloro è il candidato della Lista civica Grande Mantova e Roberto Biasotti della Lista civica Viva Mantova.