Incidenti in montagna, donna precipita e muore in Valtellina

Una donna è morta dopo essere precipitata in un dirupo in località Le Corne, nel territorio comunale di Piateda (Sondrio), in Valtellina. L’incidente è avvenuto alle 10:30 di questa mattina. Secondo le prime informazioni, la vittima, priva di documenti, avrebbe circa 50 anni e non è escluso che stesse cercando funghi quando è avvenuta la disgrazia. Nel recupero del cadavere sono impegnati i militari del Sagf della Guardia di finanza di Sondrio con gli uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna. Il magistrato di turno ha autorizzato la rimozione della salma.