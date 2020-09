Ubriaco prende a testate carabiniere: denunciato 50enne nel Pavese

Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Dorno, in Lomellina (Pavia) dopo aver picchiato due passanti e colpito con una testata un carabiniere. Il 50enne, in evidente stato di ubriachezza, prima ha importunato i clienti di un bar del paese, poi ha preso a pugni due passanti che camminavano davanti al locale. A quel punto sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno cercato di calmare l'uomo. Il 50enne però ha rifiutato di farsi identificare, ha minacciato i militari e ha colpito un carabiniere con una testata. L'uomo è stato immobilizzato e denunciato per i reati di oltraggio, resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale.