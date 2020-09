Prostituzione e tentato omicidio, blitz dei carabinieri a Bergamo

L’operazione è scattata all’alba di questa mattina nei confronti di un gruppo di cittadini in relazione al tentato omicidio commesso il 2 settembre dell'anno scorso a Palosco e maturato - stando alle indagini - negli ambienti dello sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione su strada

È scattata all’alba di questa mattina un’operazione, tuttora in corso, dei carabinieri di Bergamo, con il supporto dei colleghi di Brescia e della polizia romena, sotto il coordinamento della Procura di Bergamo, nei confronti di un gruppo di cittadini di origini romena e albanese, in relazione al tentato omicidio commesso il 2 settembre dell'anno scorso a Palosco (Bergamo) ai danni di un cittadino originario della Costa d'Avorio e maturato - stando alle indagini - negli ambienti dello sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione su strada.

Diverse le misure cautelari di custodia in carcere che i carabinieri stanno eseguendo in queste ore a carico di soggetti localizzati nelle province di Bergamo, Brescia e in territorio romeno.

La vicenda

Il 2 settembre 2019 un cittadino ivoriano era stato investito da un'auto come punizione per aver infastidito una prostituta: a investirlo era stato il protettore di quest'ultima. Sono state inoltre acclarate nei confronti degli altri arrestati le responsabilità nella commissione dei delitti di sfruttamento e favoreggiamento commessi ai danni di cinque giovani donne, tutte provenienti da Paesi dell'Est Europa, che giunte in Italia sono state costrette sulla strada.