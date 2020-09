Monza, apre il primo supermercato 'autism friendly' in Italia

Avrà alcune caratteristiche pensate per le persone autistiche: luci più basse, niente suoni forti, priorità alle casse, personale appositamente formato e immagini che spiegano cosa si trova in ogni corsia. Alla presentazione del progetto era presente anche il cantante Elio, leader della band Elio e le storie tese e padre di un figlio autistico

Apre a Monza il primo supermercato in Italia 'autism friendly', adatto anche alle persone autistiche. Il progetto, presentato oggi a Monza da Coop Lombardia, ha visto la collaborazione di due associazioni di familiari di persone autistiche, Alla3 e PizzAut. L’esercizio commerciale aprirà al pubblico il prossimo 10 settembre e avrà alcune caratteristiche pensate per le persone autistiche: luci più basse, niente suoni forti, priorità alle casse, personale appositamente formato e immagini che spiegano cosa si trova in ogni corsia. Alla presentazione del progetto c’era anche il cantante Elio, leader della band Elio e le storie tese e padre di un figlio autistico.

©Ansa

Il progetto "Siamo il primo supermercato in Italia a fare una cosa del genere, e anche in Europa probabilmente. Speriamo di essere copiati dalle altre catene di supermercati - precisa Alfredo De Bellis, vicepresidente vicario di Coop Lombardia -. Noi estenderemo questo modello a tutti gli altri punti in Lombardia". Nei negozi tradizionali, infatti, "ci sono molte barriere sensoriali per le persone autistiche di qualsiasi età, come le luci o i rumori troppo forti", precisa Camilla Galloni, una delle mamme dell'associazione Alla3, che ha contribuito realizzando la segnaletica grafica per le corsie del supermercato adatta alle persone autistiche. Uno dei punti fermi nella giornata delle persone autistiche è infatti proprio l'uso di immagini semplici per scandire le azioni e seguire una routine. Così Neshat Asgari, architetto iraniana e una delle madri di Alla3, ha realizzato i disegni usati nelle corsie del supermercato, seguendo i criteri della Comunicazione Aumentativa Alternativa (Caa). "Questi sono stati sottoposti a neuropsicomotricisti esperti in autismo - racconta Asgari - e ad un'associazione di persone autistiche adulte".

©Ansa