Coronavirus, in Lombardia 271 positivi a fronte di 20781 tamponi

Sono 271 i nuovi contagi registrati in Lombardia a fronte di 20.781 tamponi effettuati. I decessi sono due per un totale complessivo di 16.888 morti in regione. Il rapporto tra il numero dei tamponi effettuati e i positivi riscontrati è pari all'1,3%, in leggero aumento rispetto all'1.19% di ieri. C'è un ricovero in più in terapia intensiva, 27 in totale. Aumentano anche i posti letto occupati negli altri reparti, 248, sei in più rispetto a ieri. (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – L'EMERGENZA IN LOMBARDIA - LE MAPPE DEL CONTAGIO)

I dati nelle province lombarde

Milano rimane la provincia più colpita con 100 casi, di cui 43 a Milano città, seguita da Brescia, 30, Varese, 29, Monza e Brianza, 25, Pavia, 24, Como, 14, Bergamo, 9, Mantova, 8, Lecco, 5, Cremona e Lodi, 4, e Sondrio, 2.