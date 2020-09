Coronavirus, in Lombardia 337 nuovi casi su oltre 27mila tamponi

C'è un paziente in meno ricoverato in terapia intensiva rispetto a ieri mentre crescono quelli negli altri reparti. Tra le province, quella di Milano è la più colpita con 144 nuovi casi

Con il record di tamponi effettuati, 27.324, sono in aumento anche i contagi in Lombardia: i nuovi casi sono infatti 337, ieri erano 228, e il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all'1,23%. Sono sei i decessi per un totale di 16.876 morti in regione. C'è un paziente in meno ricoverato in terapia intensiva rispetto a ieri, 26 il totale, mentre crescono i ricoverati negli altri reparti con 19 nuovi pazienti che portano il totale a 244. (DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI)

La divisione per province

Tra le province, quella di Milano è sempre la più colpita con 144 nuovi casi, di cui 78 a Milano città, seguita da Brescia (36), Monza e Brianza (33), Mantova (32) e Bergamo (26).