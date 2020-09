Incidente nel Pavese, ciclista investito da un'auto: morto 82enne

Un cicloamatore di 82 anni è morto questo pomeriggio in Lomellina, travolto da un'auto mentre percorreva la provinciale 194 tra Sartirana e Mede, una strada piuttosto stretta.

L'incidente

L'incidente è avvenuto alle 13.30. L'uomo, Antonio Casagrande, residente a Mede, era in sella a una bici da corsa. È stato investito da una Golf che procedeva nella stessa direzione, con a bordo una coppia di pensionati di 76 e 75 anni, e ha sfondato il parabrezza. Apparso subito in condizioni disperate, è stato rianimato sul posto per quasi un'ora e poi trasportato in elicottero all'ospedale Humanitas di Rozzano, dove i sanitari hanno dichiarato il decesso poco dopo. Marito e moglie, sotto choc, sono rimasti quasi illesi. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia stradale di Voghera.