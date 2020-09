Lodi, pirata della strada urta 3 ragazze e scappa

Le giovani hanno 16, 17 e 18 anni e non hanno riportato gravi conseguenze. L'automobilista ha provocato danni in una stretta via del quartiere Torretta, in via Vigna Alta

Ha urtato tre ragazze davanti a un bar di Lodi, danneggiando anche l'auto di una di loro e poi è fuggito ad alta velocità facendo perdere le proprie tracce. La polizia di Lodi sta cercando quello che ritiene essere un pirata della strada che stanotte non si è fermato dopo essere sfrecciato a bordo di un'auto provocando danni in una stretta via del quartiere Torretta, in via Vigna Alta. Le ragazze urtate hanno 16, 17 e 18 anni e non hanno riportato gravi conseguenze. Testimoni hanno indicato alla polizia il modello dell'auto e qualche numero della targa. Per questo gli agenti ritengono di poter fermare il responsabile nelle prossime ore.