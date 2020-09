Milano, a Parco Sempione la sesta edizione di Expo per lo Sport

Il settore sportivo milanese prova a ripartire dopo lo stop imposto dall’emergenza coronavirus e lo fa con Expo per lo Sport, la rassegna dedicata a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni che quest’anno è giunta alla sua sesta edizione. Il 5 e 6 settembre, a Parco Sempione, verrà allestito un vero e proprio villaggio olimpico a cielo aperto, in cui i partecipanti potranno scoprire e sperimentare più di 30 discipline sportive, grazie alla presenza delle Federazioni e delle società del territorio, desiderose più che mai di ricominciare assieme ai piccoli atleti, con tutte le misure di sicurezza necessarie.

Gli sport

Bambini e ragazzi potranno cimentarsi non solo negli sport più diffusi, come calcio, volley e basket, ma anche in discipline meno comuni, come il tiro al piattello, lo yoga, il baseball, l’hockey su prato, l’arrampicata sportiva, il pattinaggio e perfino la vela. L’evento, inizialmente programmato per aprile insieme al Comune di Milano, vuole riaffermare i valori positivi dello sport, ricordare la fondamentale importanza dell’attività fisica e del rispetto delle regole, oltre a riaccendere tra i più piccoli lo spirito di squadra. Per partecipare alla rassegna è obbligatoria la prenotazione gratuita, al fine di permettere agli organizzatori di contingentare gli ingressi, che avverranno a turni.

L’evento, infine, vuole essere anche un momento di solidarietà e beneficenza. Il Charity Partner di questa edizione è “Sport Senza Frontiere”, che sarà presente nel weekend con uno stand dedicato al mondo dell’atletica.