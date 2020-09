Coronavirus, in Lombardia 242 nuovi casi su 16.200 tamponi

Con 16.200 tamponi eseguiti, sono 242 i nuovi casi di coronavirus accertati in Lombardia. Di questi, 9 sono stati rilevati a seguito di test sierologico mentre 36 sono risultati “debolmente positivi”. Due i decessi nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime da inizio epidemia a 16.867. Sono invece 110 le persone persone guarite o dimesse dagli ospedali. Calano di un’unità i ricoverati in terapia intensiva (21), mentre aumenta il numero dei pazienti in cura negli altri reparti, giunti a 212 (+17). (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

I dati nelle province

Sono 114 i nuovi contagi registrati a Milano, di cui 67 in città. A Brescia sono stati invece rilevati 43 casi, 11 a Bergamo, 10 in Brianza e a Pavia, 14 a Varese, 8 a Mantova, 7 a Como, 5 a Cremona, 2 a Lecco e 1 a Lodi. Nessun nuovo positivo a Sondrio.