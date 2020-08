Seregno, famiglia travolta su strisce pedonali: feriti padre e figlio

Una famiglia di tre persone è stata travolta da un'auto nel pomeriggio di ieri mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali a Seregno (Monza Brianza). Nell'incidente sono rimasti feriti il padre, 44 anni, portato in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano, il figlio di 6 anni, arrivato in ambulanza nello stesso ospedale, e la conducente dell'auto, di 61 anni. Illesa la madre, i tre feriti non sono in gravi condizioni. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri di Seregno.