Cremona, getta frigo ma il sindaco glielo riporta a casa

Un uomo ha lasciato un frigorifero rotto di fronte al centro di raccolta rifiuti del Comune di Gerre de' Caprioli, nel Cremonese, che in quel momento era chiuso. Senza accorgersi delle due telecamere installate fuori dal cancello. Così, dopo qualche ora, si è ritrovato il suo frigo guasto davanti al cancello di casa con tanto di "dedica" scritta sullo sportello. E con una multa che gli verrà notificata a giorni.

Le parole del sindaco

"Cari amici e concittadini oggi inauguriamo un nuovo servizio del Comune di Gerre de' Caprioli", comincia così un video postato su Facebook dal sindaco del paese in Provincia di Cremona, Michel Marchi, in cui annuncia la restituzione di un frigorifero rotto alla persona che lo ha buttato vicino alla discarica del Comune. "Come vedete abbiamo trovato ieri questo frigorifero abbandonato davanti alla discarica. Però fortunatamente le telecamere hanno ripreso il veicolo che lo ha trasportato e quindi questo nuovo servizio consiste nel fatto che gli abbiamo lasciato una piccola dedica e adesso glie lo riportiamo a casa", ha detto, mostrando l'alto frigo color acciaio su cui a pennarello è scritto 'Caro signore, ti è scivolato il frigo davanti alla discarica di Gerre. Per fortuna ti abbiamo visto e te lo riportiamo. Poi ti mando anche la multa'.

La multa

"Ovviamente poi la settimana prossima gli faremo avere anche la multa", ha assicurato Marchi nel video in cui spiega che il "caro signore" viene da un paese vicino. "L'attenzione alla gestione dei rifiuti è fondamentale", ha concluso, incassando gli applausi dei suoi concittadini.