Incidente a Dalmine sulla A4: coinvolti in 12 tra cui un bambino

Maxi tamponamento la notte scorsa lungo l'autostrada A4, nel tratto in provincia di Bergamo tra Dalmine e Capriate San Gervasio. Nello scontro, poco prima dell'Autogrill, sono rimaste coinvolte diverse auto e 12 persone, tra cui un bambino di 5 anni. Sul posto sono intervenuti per i soccorsi i vigili del fuoco di Dalmine, cinque ambulanze e un'automedica del 118. Le persone coinvolte risultano tutte ferite non in maniera grave: tre sono state trasferite in ambulanza tra gli ospedali di Seriate, Papa Giovanni XXIII di Bergamo e Zingonia.