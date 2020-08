Rissa in un bar nel Lecchese: gravissimo un 69enne

L’uomo è stato ricoverato in codice rosso in seguito all’episodio violento di ieri sera, he ha coinvolto due gruppi di clienti, per lo più giovani, a Paderno d’Adda. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l’accaduto

Un uomo di 69 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni, ieri sera, dopo aver avuto la peggio in una rissa che ha coinvolto due gruppi di clienti, per lo più giovani, in un locale di Paderno d'Adda, centro della Brianza in provincia di Lecco.

La rissa

Insulti, spintoni, poi i due gruppi per un totale di una decina di persone, sono venuti alle mani e sono volati pugni, calci, sedie e bottiglie. Ad avere la peggio, proprio l'uomo più anziano che nella fase più concitata della rissa, è caduto a terra, sbattendo violentemente la testa. Le sue condizioni sono subito apparse serie. I gestori del bar hanno chiesto l'intervento dell'ambulanza. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale. I carabinieri stanno ora cercando di ricostruire l'accaduto.