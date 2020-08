Pavia, moto contro bus: 55enne gravissimo al Policlinico San Matteo

È accaduto in via Torino prima di mezzogiorno. L’uomo è stato sbalzato dal proprio scooter: quando sono arrivati i soccorsi, è stato rianimato, intubato e portato in ospedale. A Voghera, in un altro incidente alla stessa ora, è morta un'85enne

Un 55enne è stato portato in gravissime condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia in seguito a uno scontro fra la propria Vespa e un autobus di linea. È accaduto in via Torino prima di mezzogiorno. L'uomo è stato sbalzato dallo scooter. Quando sono arrivati i soccorritori del 118, questi ultimi lo hanno rianimato, intubato e portato in ospedale.

Voghera, morta in incidente 85enne

Un'85enne è morta in un incidente stradale avvenuto questa mattina, poco prima delle 12, a Voghera (in provincia di Pavia). L'anziana è deceduta in uno scontro tra due auto avvenuto alla località Torremenapace, alla periferia della città oltrepadana. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso della pensionata per le gravissime ferite riportate. La polizia locale ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.