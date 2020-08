Coronavirus, in Lombardia 68 nuovi contagi e nessun decesso

In Lombardia nessun decesso per il quarto giorno consecutivo, ma 68 nuovi contagi, di cui nove 'debolmente positivi' e 10 a seguito di test sierologico, a fronte di 4537 tamponi. Sono i dati comunicati dalla regione in merito all'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Aumentano i guariti e i dimessi, 101, ma sale di uno il numero dei ricoverati in terapia intensiva, arrivato a 10, e di 10 quello dei pazienti ricoverati non in terapia intensiva, 10 più di ieri.

I nuovi contagi nelle province lombarde

A Milano i nuovi casi sono 21, di cui 12 in città, 14 a Brescia, sei in Monza-Brianza, 10 a Mantova, sei a Varese. A Lodi non si registrano contagi, uno solo invece a Cremona, Lecco, Pavia e Sondrio.