Milano, cade dal monopattino in corso Buenos Aires: 48enne in ospedale

Un uomo di 48 anni, che non indossava il casco, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto poco prima delle 13.30 di quest’oggi in corso Buenos Aires, all’angolo con via San Gregorio, a Milano. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale per gli accertamenti e il personale del 118, che lo ha portato all'ospedale Gaetano Pini per una contusione al ginocchio.