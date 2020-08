Ospitaletto, prostituzione: tre denunce e due locali sequestrati

A Ospitaletto, in provincia di Brescia, un uomo e due donne sono stati denunciati e due locali sequestrati. Questo perché i carabinieri hanno scoperto un giro di prostituzione prima in un locale dello stesso paese e poi in un altro di Erbusco e in un appartamento a Lonato del Garda.

I tre denunciati

I tre denunciati devono rispondere di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. L'uomo trovava i locali da usare come casa di appuntamenti mentre le due donne gestivano i clienti e le prostitute occupandosi anche della contabilità e della pubblicazione delle inserzioni pubblicitarie sui siti di annunci.