Monza, crolla parte di una struttura commerciale dismessa

Parte di una struttura commerciale dismessa è crollata oggi a Monza, in una via residenziale, intorno alle 13.15. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e un'ambulanza, anche se al momento non si registrano feriti. A quanto emerso alcune travi e porzioni di muri interni sono crollati, e qualche calcinaccio ha raggiunto la strada, che è stata chiusa. Sono in corso accertamenti da parte degli specialisti del Nucleo Ricerca e Soccorso Urbano per verificare che nessuno fosse presente nella struttura.