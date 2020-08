Coronavirus, in Lombardia 44 nuovi casi e un decesso

I nuovi casi positivi sono 44, di cui 14 debolmente positivi e 4 emersi a seguito di test sierologici, e 5.696 i tamponi effettuati. Un solo decesso registrato in Lombardia dove continuano ad aumentare i guariti e dimessi per il coronavirus (+86), mentre diminuiscono i ricoveri non in terapia intensiva che sono 160, 2 meno di ieri, stabile invece il numero di pazienti in terapia intensiva (9). Non si registrano contagi in provincia di Lecco e Pavia. Questi i dati diffusi dalla Regione Lombardia. I guariti e i dimessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 73.810, di cui 72.348 guariti e 1.462 dimessi. I decessi in tutto sono 16.819.