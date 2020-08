Incidente sul lavoro nel Pavese: operaio cade e si ferisce in cantiere

Un operaio - le cui generalità non sono ancora state rese note - è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto poco le 17 nella frazione di Fornace del Comune di Montesegale (in provincia di Pavia), in una zona collinare dell'Oltrepò Pavese. Per cause ancora da accertare l'uomo, che stava lavorando all'interno di un cantiere, ha perso l'equilibrio ed è caduto da un'altezza che, secondo le prime informazioni, non sembrerebbe elevata. L'operaio è stato subito soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno trasportato in ambulanza in ospedale. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita.