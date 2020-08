Pavia, maxi rissa in centro: identificati e denunciati nove ragazzi

I giovani hanno anche danneggiato e suppellettili di un bar, utilizzandole come arme improprie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con il supporto di un equipaggio della guardia di finanza. In corso accertamenti per identificare altre persone coinvolte

Maxi rissa la scorsa notte, poco prima delle 2, in una via del centro storico di Pavia. Nove ragazzi, con età compresa tra i 17 e i 23 anni, tutti residenti in comuni dell’hinterland milanese, sono stati identificati e denunciati dai carabinieri. Nella violenta colluttazione, i giovani hanno danneggiato le suppellettili di un bar, utilizzandole come arme improprie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con il supporto di un equipaggio della guardia di finanza, oltre al personale del 118, ma nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite tali da richiedere cure mediche. In corso accertamenti per identificare altri giovani presenti nella rissa, che sarebbero fuggiti prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.