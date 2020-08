Incidente stradale nel Lodigiano, in coma una ragazza di 20 anni

Una ragazza di 20 anni è rimasta gravemente ferita oggi pomeriggio, e ora è in coma, in un incidente frontale tra due auto avvenuto nel Lodigiano. E’ successo lungo la provinciale 235 all'altezza di Cornegliano Laudense, e la strada subito dopo il violento impatto è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Altre quattro persone sono rimaste coinvolte nell’incidente.

I feriti

La giovane, che viaggiava sul sedile anteriore a lato del guidatore, ha riportato un grave trauma cerebrale oltre a un trauma toracico ed è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale di Varese. Grave anche un'altra donna, portata in ambulanza al San Matteo di Pavia. Le altre tre persone coinvolte sono rimaste ferite in maniera non grave. Non si esclude che l'incidente sia stato provocato da un sorpasso azzardato, in corrispondenza di un'immissione laterale. Su quanto accaduto, indaga la polizia stradale di Lodi.