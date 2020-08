Cade in una roggia, donna muore annegata nel Bresciano

La donna si trovava in compagnia dei figli e del marito quando è caduta nel canale, la corrente l'ha trascina fino a Palazzolo sull'Oglio. I familiari hanno tentato di salvarla, ma senza riuscirci

Una donna è morta annegata a Palazzolo sull'Oglio, nel Bresciano,secondo una prima ricostruzione era in compagnia del marito e dei tre figli quando è caduta in una roggia a Capriolo. La corrente l'ha trascinata fino a Palazzolo, i suoi cari hanno tentato di salvarla, ma senza riuscirci, e hanno poi seguito il corso del fiume in auto e recuperato il corpo ormai senza vita della donna.