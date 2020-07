Milano, rissa al parco per una sigaretta: accoltellate due persone

Due persone sono state ferite con un'arma da taglio questa mattina all’alba a seguito di una lite scoppiata per futili motivi all'interno del Parco della Martesana, nei pressi di via Petrocchi, a Milano. Secondo quanto riferito dai testimoni, intorno alle 4 una coppia di amici avrebbe fermato due uomini per chiedere loro una sigaretta. Al rifiuto di quest’ultimi si è accesa una rissa, culminata in un accoltellamento. A riportare le conseguenze più gravi è stato un 49enne cingalese, accompagnato in codice giallo alla clinica Città Studi con un profondo taglio al braccio. Il connazionale che si trovava con lui, un 31enne, è rimasto ferito di striscio all'addome e, dopo essere stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Niguarda, è stato dimesso in mattinata. Secondo i testimoni, sentiti dalla Polizia di Stato, che conduce le indagini, gli aggressori sarebbero entrambi romeni.