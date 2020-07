Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Invariato il numero dei ricoveri in terapia intensiva, giunto a 13, mentre in lieve aumento quello delle persone in cura negli altri reparti: 154. I nuovi guariti sono invece 161

7:24 - In Lombardia 46 nuovi casi e nessun decesso

A fronte di 8.658 tamponi eseguiti, sono 46 i nuovi casi di Coronavirus accertati in Lombardia. Di questi, sette sono stati rilevati a seguito di test sierologici, mentre 18 sono risultati “debolmente positivi”. Nessun decesso in regione nelle ultime 24 ore, con il totale delle vittime da inizio pandemia che resta fermo a 16.802, solo una negli ultimi sei giorni. Invariato il numero dei ricoveri in terapia intensiva, giunto a 13, mentre in lieve aumento quello delle persone in cura negli altri reparti: 154. I nuovi guariti sono invece 161. È quanto rende noto la Regione attraverso il consueto aggiornamento.