Coronavirus, in Lombardia 88 nuovi casi e nessun decesso

Nell’ultima settimana in regione si registra una sola vittima. Ancora fermo a 13 il numero dei ricoveri in terapia intensiva, mentre cala quello delle persone in cura negli altri reparti

A fronte di 11.207 tamponi eseguiti, sono 88 i nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia nell’ultimo giorno. Di questi, 13 sono stati rilevati a seguito di test sierologici, mentre 17 sono risultati “debolmente positivi”. Nessun decesso in regione nelle ultime 24 ore, con il totale delle morti da inizio pandemia che resta fermo a 16.802: una sola vittima nell’ultima settimana. Ancora invariato a 13 il numero dei ricoveri in terapia intensiva, mentre cala quello delle persone in cura negli altri reparti: 151, tre in meno rispetto a ieri. I nuovi guariti sono invece 616. È quanto rende noto la Regione attraverso l’aggiornamento odierno. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

I dati nelle province

Per quanto riguarda le singole provincia, sono 15 i contagi rilevati a Milano, di cui sei in città. A Bergamo i nuovi casi registrati sono 17, così come a Brescia. Undici, invece, a Varese, cinque a Monza e Brianza, quattro a Como e Mantova. Nessun nuovo positivo a Lodi.