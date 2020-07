Incendio nel Pavese, in fiamme un capannone industriale

Un incendio di vaste proporzioni è divampato questa notte a Copiano (in provincia di Pavia). Ad andare in fiamme, per cause ancora da accertare, è stato un capannone industriale di proprietà di un'azienda farmaceutica. I danni sono ingenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pavia, Robbio (nel Pavese) e Sant'Angelo Lodigiano (nella medesima provincia). Per spegnere le fiamme sono stati utilizzati sei mezzi. Le operazioni di spegnimento sono durate tutta la notte sino all'alba. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio