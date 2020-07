Milano, coppia aggredita e derubata: arrestati 9 ragazzi

Hanno preso di mira una coppia e, dopo aver scaraventato a terra la donna, hanno rubato lo smartphone all'uomo dopo averlo picchiato. Nove giovani tra i 18 e i 24 anni sono stati arrestati dalla polizia, la scorsa notte a Milano, per rapina pluriaggravata. I ragazzi, che hanno tentato di fuggire a bordo di alcune auto prese a noleggio, sono stati fermati dagli agenti tra via Pergolesi e via Mercadante. I poliziotti hanno sequestrato al gruppo un coltello a serramanico, 1.625 euro in contanti e alcuni grammi di hashish e marijuana. L'uomo aggredito e picchiato, con volto tumefatto, è stato trattenuto in osservazione all'ospedale Fatebenefratelli.