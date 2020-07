Truffa con soldi per iniziative anti-Covid, tre indagati a Cremona

La Procura di Cremona ha aperto un’inchiesta per truffa e riciclaggio tramite denaro raccolto per iniziative anti-covid. Tre le persone al momento indagate: si tratta del direttore della Fondazione Giovanni Arvedi, R.C., 53 anni, e due imprenditori, C. B. e A.M., accusati a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata all'appropriazione indebita, alla truffa e all'autoriciclaggio. L'indagine della guardia di finanza, coordinata dal pm Ilaria Prette, ipotizza tre prelievi illeciti di denaro dirottati su conti correnti all’estero.