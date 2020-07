Gallarate, aggressione in largo Camussi: ferito 42enne

L'uomo è ferito ma non in pericolo di vita. A quanto si apprende da Varesenews, si è trattato di una lite tra conoscenti. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri

Un uomo di 42 anni è stato trasportato in ospedale in codice giallo dopo essere stato aggredito in largo Guido Camussi a Gallarate, poco distante dalla basilica di Santa Maria Assunta. L'uomo è ferito ma non in pericolo di vita. A quanto si apprende da Varesenews, si è trattato di una lite tra conoscenti. L'aggressore sarebbe già noto alle forze dell'ordine. Sul caso sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.