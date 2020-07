Como, investe motociclista e fugge: denunciato turista di 75 anni

Un turista di 75 anni è stato denunciato a Como con l'accusa di aver travolto con l'auto un motociclista in via per San Fermo, proseguendo la sua corsa senza prestare soccorso. All'uomo, di origini olandesi, è stata ritirata la patente. Dovrà rispondere di omissione di soccorso.

La vittima ha riportato fratture al piede e a una gamba

Trasportato in ospedale, il motociclista ha riportato fratture del piede e della gamba con una prognosi superiore ai 40 giorni. Il turista è stato fermato dalla polizia locale mentre cercava di sostituire una gomma rotta probabilmente nell'urto con la moto.