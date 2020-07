Mantova, furti in casa di anziani: presa banda di finti medici

Giravano in pieno giorno in cerca di anziani nei pressi delle loro abitazioni, si fingevano sostituti del medico curante e, una volta in casa, li derubavano di gioielli e oggetti di valore. I carabinieri di Mantova hanno eseguito tre misure cautelari nei confronti di altrettanti pregiudicati, un uomo e due donne, ritenuti responsabili di due furti avvenuti lo scorso 30 maggio a Serravalle a Po e Bagnolo San Vito, nel Mantovano.

Le indagini

Le due donne sono state rintracciate a Bologna, presso le proprie residenze all'interno di due campi nomadi: una è stata sottoposta alla misura dell'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria., mentre l'altra è finita in carcere. L'uomo, invece, giostraio di professione, è stato catturato a Cervia e accompagnato nel carcere di Ravenna.