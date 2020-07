Coronavirus, in Lombardia registrati 94 nuovi casi

Sono invece nove i nuovi decessi, che portano il totale delle vittime a 16.757. In terapia intensiva sono ricoverati 30 pazienti, uno in meno rispetto a ieri

In Lombardia sono 94 i nuovi casi di coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA). Di questi, 27 sono stati rilevati a seguito di test sierologici, mentre altri 22 sono risultati debolmente positivi. Sono invece 9 i nuovi decessi, che portano il totale delle vittime a 16.757. In terapia intensiva sono ricoverati 30 pazienti, uno in meno rispetto a ieri, mentre negli altri reparti sono ricoverate 168 persone, 8 in più. I tamponi eseguiti nell’ultimo giorno sono 6.482. Infine, sono 78 le nuove guarigioni, per un totale di 70375.

I dati nelle province

Dei 94 nuovi contagiati 15 sono in provincia di Milano (di cui 6 in città), 43 a Bergamo, 13 a Brescia, 4 a Como e Cremona, 3 a Mantova, 2 in provincia di Monza e Brianza e Pavia, un caso in provincia di Lecco e di Varese, nessun contagio in provincia di Lodi e Sondrio.