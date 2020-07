Coronavirus, in Lombardia 135 nuovi casi e 6 decessi in 24 ore

Sono 135, a fronte di 11.505 tamponi effettuati, i nuovi casi di coronavirus accertati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto la Regione, specificando che 72 contagi sono stati individuati a seguito di test sierologici, mentre altri 46 sono risultati debolmente positivi. Sono invece sei i decessi registrati nell’ultimo giorno, per un totale di 16.736 vittime da inizio emergenza. Calano i ricoverati in terapia intensiva, giunti a 27, quattro in meno rispetto a ieri, così come diminuiscono anche i pazienti ricoverati negli altri reparti, 190 (-11). Infine, sono 145 le nuove guarigioni, per un totale di 69.828. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

I dati nelle province

Sono 56 i nuovi contagi registrati a Bergamo, provincia che fa segnare l’incremento maggiore nell’ultimo giorno. A Milano sono invece 17 i casi segnalati oggi, di cui 9 in città. A Mantova, dove sono stati individuati alcuni focolai la scorsa settimana, si contano 12 nuovi contagi, 17 a Brescia. Nessun nuovo caso a Pavia.