Pavia, legname su camion prende fuoco sull'autostrada A21

Questa mattina lungo l'autostrada A21, in un tratto vicino al casello di Broni-Stradella in direzione Piacenza, i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio. Ad andare in fiamme, per cause ancora da accertare, è stato il legname trasportato sul semirimorchio di un camion.

Le difficoltà

Le operazioni di spegnimento si sono svolte dalle cinque alle otto. Sul posto sono intervenuti anche la polizia stradale e i tecnici della viabilità autostradale. Non si sono registrati feriti. La circolazione sulla A21 è proseguita regolarmente, pur con qualche rallentamento.