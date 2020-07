Colico, elicottero si ribalta in fase di atterraggio: tre feriti lievi

Tragedia sfiorata questo pomeriggio a Colico, sull'alto lago di Como in provincia di Lecco, dove tre persone a bordo di un elicottero sono rimaste lievemente ferite a seguito di un grave incidente avvenuto durante la fase di atterraggio del velivolo che, per cause ancora da chiarire, si è rovesciato su un fianco a pochi metri da terra. Coinvolti nello schianto, verificatosi attorno alle 15, una donna di 48 anni e due uomini di 55 e 57 anni, i quali sono riusciti a uscire autonomamente dall’elicottero, riportando solo alcune contusioni ed escoriazioni. In corso le indagini e gli accertamenti per stabilire le cause di quanto accaduto.