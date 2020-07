Insulti omofobi a paziente, sospeso primario di un ospedale a Varese

Avrebbe rivolto insulti omofobi a un paziente sedato durante un’operazione: con questa accusa un primario dell'Asst 'Sette Laghi', che operava in quel momento all'ospedale di Cittiglio (Varese), è stato sospeso dalla professione. La notizia è stata anticipata ieri nell'edizione serale del Tg3. L'Ordine dei Medici di Varese ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del primario coinvolto.

L'esposto

A seguito dell’episodio una persona in sala durante l’intervento ha presentato un esposto ai vertici della Asst Sette Laghi, al Tribunale per i diritti del Malato di Varese e all'Ordine dei Medici. Nel testo, riporta l’Agi, si legge che il 25 marzo, in piena emergenza Covid, il primario "durante l'intervento cominciava a innervosirsi senza motivo apparente, nonostante il paziente reggesse bene l'anestesia generale, tanto da cominciare in modo gratuito e senza motivo a insultare il paziente che in quel momento era in anestesia profonda profferendo ad alta voce le parole: ‘Ma guardate se io devo operare questo f...o di m...a. Non è giusto che in questo periodo di emergenza debba perdere tempo per operare questi f...i". "I presenti - si legge ancora nell'esposto - rimanevano stupefatti, attoniti da tanta violenza verbale". Alla domanda di uno dei presenti se avesse qualcosa contro gli omosessuali, il primario lo avrebbe invitato a lasciare la sala operatoria. Infine, sempre durante l'operazione, il chirurgo si sarebbe lamentato delle attrezzature: "Tutto questo è colpa di quel figlio di p...a del direttore generale che non ci compra lo strumentario, quel c...ne leghista di m...a".