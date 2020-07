Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Così il sindaco: "Non si tratta di tornare il più in fretta possibile come eravamo, alcune cose andranno cambiate, ma quando si ha cultura, creatività, università e imprenditorialità, caratteristiche che hanno poche città nel mondo, devi rimanere tranquillo sul tuo futuro"

7:19 - Giuseppe Sala: "Preoccupato per Milano, ma tornerà meglio di prima"

"Sono preoccupato per Milano, come tutti voi, perché stiamo vivendo un momento non facile che durerà un po', ma cercando di essere realista e ottimista, credo che fra qualche anno Milano sarà ancora nella posizione che le compete". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Milano ha le energie per trasformarsi e diventare ancora Milano. Non si tratta di tornare il più in fretta possibile come eravamo, alcune cose andranno cambiate, ma quando si ha cultura, creatività, università e imprenditorialità, caratteristiche che hanno poche città nel mondo, devi rimanere tranquillo sul tuo futuro. Milano tornerà anche meglio di prima".

Pavia, il sindaco auspica ritorno dipendenti in Comune

"Mi auguro che le condizioni che si verificheranno nelle prossime settimane rendano possibile il ritorno al lavoro di tutti i dipendenti del Comune nei loro uffici in municipio". Lo ha dichiarato il sindaco di Pavia, Mario Fabrizio Fracassi. In Comune è rientrato circa il 60 per cento dei dipendenti, mentre il resto continua a operare in smart working. Non è escluso che in futuro una parte dei dipendenti dell'Amministrazione comunale pavese continui a lavorare a domicilio, specie se questa soluzione favorirà la conciliazione con esigenze familiari come la cura dei figli più piccoli o l'assistenza agli anziani. Il sindaco Fracassi ha anche auspicato "un intervento concreto, a livello legislativo, per semplificare le procedure burocratiche e facilitare il compito dei pubblici amministratori".