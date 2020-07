Monza, evacuata una palazzina di tre piani per una fuga di gas

È accaduto ieri sera. Dopo l’allarme lanciato da un inquilino, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rilevato una dispersione proveniente dal sottosuolo, in corrispondenza di un'aiuola condominiale. Non si registrano intossicati

A Monza, una palazzina di tre piani è stata temporaneamente evacuata ieri sera per via di una fuga di gas. Allertati da un inquilino, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Monza e Brianza, insieme al nucleo Nbcr di Milano, i quali hanno rilevato una dispersione di gas proveniente dal sottosuolo, in corrispondenza di un'aiuola condominiale. Le 22 persone residenti nell’edificio sono state allontanate a scopo precauzionale e hanno potuto fare ritorno nelle loro abitazione dopo circa sei ore. Fortunatamente non si registrano né feriti né intossicati.