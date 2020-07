Livigno, salvato escursionista ferito alla testa

L'uomo si trovava in un punto molto impervio, tra due salti di roccia. L'escursionista, che aveva riportato alcune ferite e un trauma cranico, è stato imbragato, recuperato e portato all'ambulanza

Ieri, intorno alla mezzanotte, il soccorso alpino ha salvato un escursionista in località Rin de Clus di Livigno, in provincia di Sondrio.

L'allarme

L'allarme è arrivato intorno alle 19:30 da parte di una persona che aveva notato un uomo in difficoltà in un canale ripido. I soccorritori hanno verificato la posizione, lo hanno individuato e raggiunto. Si trovava in un punto molto impervio, tra due salti di roccia. L'escursionista, che aveva riportato alcune ferite e un trauma cranico, è stato imbragato, recuperato e portato all'ambulanza.